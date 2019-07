© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino questa mattina dedica spazio nel taglio alto della sua prima pagina al Napoli con questo titolo: "Il solito vizietto della difesa distratta: 5 gol in due amichevoli". Il tema viene poi approfondita all'interno del giornale, a pagina 18 con il titolo seguente: "Gol da centrocampo, il flop della difesa". Meret devia in porta il tiro di Soddimo, l'amichevole - si legge - con la Cremonese termina 3-3. Ancelotti sereno: "5 reti in due amichevoli? Serve più equilibrio, ma non sono preoccupato".