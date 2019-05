Il Mattino sul Napoli: "Insigne-Mertens, la scelta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tempo di scelte in casa Napoli, scrive Il Mattino nelle sue pagine interne. La società ed Ancelotti confermano la fiducia a Milik per la prossima stagione, ma va presa una decisione sul suo partner d'attacco. Dopo la schiarita con Insigne e il suo manager Raiola, potrebbe essere in partenza Mertens, idolo dei tifosi.

Offerta dalla Cina per il Belga

Mertens - si legge - ha ricevuto un'allettante offerta economica dalla Cina, ma se fosse per lui resterebbe a Napoli a vita. Tutto passa dal modulo che Ancelotti vorrà usare il prossimo anno. il 4-4-2 favorirebbe Mertens, che ormai è una prima punta e faticherebbe non poco a riadattarsi esterno. Per Insigne, invece, le cose sarebbero ben più intriganti qualora nella testa di Ancelotti ci fosse un cambiamento di modulo. Ad esempio un passaggio al 4-2-3-1, sistema di gioco che consentirebbe a Lorenzo di giocare non solo come seconda punta alle spalle di Milik ma anche come esterno a sinistra, ruolo che ha già ricoperto in passato sotto la gestione Benitez.