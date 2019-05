Il Mattino sul Napoli-Inter: "Quelle lunghe ombre"

Ampio spazio anche per il Napoli sulle pagine de Il Mattino che parla della sfida contro l'Inter in programma domani sera al San Paolo. Il quotidiano punta il dito sulle posizioni di Icardi e Insigne che un girone dopo sembrano aver cambiato il loro suolo all'interno delle due squadre: "Da Inter-Napoli del 26 dicembre scorso, ne sono successe di cose. Ad esempio: Lorenzo Insigne intanto ha ereditato la fascia di capitano dal braccio di Hamsik emigrato in Cina, mentre Icardi quegli stessi gradi li ha persi per volontà dello spogliatoio, della società e di Spalletti".

ICARDI E INSIGNE - I due sono inoltre protagonisti delle voci di mercato delle ultime settimane. Icardi ha giurato amore all'Inter ma continua ad essere corteggiato da Juventus e Atletico Madrid, Insigne lo ha fatto dopo la gara col Cagliari ammettendo di essere in attesa di una chiamata di De Laurentiis per il rinnovo.

LA PARTITA DELL'ORGOGLIO - La squadra di Ancelotti sarà impegnata in casa contro l'Inter e il quotidiano campano titola: "La partita dell'orgoglio", puntando l'attenzione su Koulibaly, vittima di insulti razzisti nella gara di andata a San Siro: "Inter-Napoli, la notte da incubo per Koulibaly al Meazza, il 26 dicembre 2018, cinque mesi fa: i buu razzisti dalla curva nerazzurra, la partita che proseguì regolarmente senza nessuna sospensione da parte dell'arbitro Mazzoleni. Domani sera ritrova l'Inter, sarà in campo dal primo minuto contro i nerazzurri che dopo la partita del Meazza mostrarono grande solidarietà al difensore del Napoli".