Il Mattino sul Napoli: "James, gelo Real il Napoli ci crede"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino in edicola stamani al suo interno, a pagina 19, dedica uno spazio al Napoli con il titolo seguente: "James, gelo Real il Napoli ci crede". Il colombiano verso l'esclusione nella gara di esordio in Liga: ormai è separato in casa. Mendes al lavoro per Florentino Perez, fa da intermediario per Pogba a Madrid. Rimane calda l'ipotesi che porta a Icardi: Juventus favorita.