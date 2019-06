© foto di Alessio Del Lungo

"James a un passo dal Napoli: tutti i segreti della trattativa". Questo il titolo sugli azzurri che viene riportato in prima pagina da Il Mattino. "Ora ci siamo" Recita così il quotidiano a pagina 17 dove spiega come la società di De Laurentiis lo voglia in prestito con diritto di riscatto mentre il Real Madrid vorrebbe cederlo con l'obbligo. Per la difesa ancora forte il nome di Manolas, si tratta sulla clausola.