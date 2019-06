© foto di Alessio Del Lungo

"La maxi-clausola di KK è un caso". Questo il titolo che utilizza al suo interno a pagina 18 Il Mattino in edicola quest'oggi sul Napoli. Koulibaly può liberarsi subito e non tra un anno, ma servono 150 milioni. Il difensore azzurro lascia trapelare incertezza sul proprio futuro: "Non so se resterò al Napoli, ma credo di sì".