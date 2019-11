Il Mattino sul Napoli: "La rivolta del ritiro"

"La rivolta del ritiro". Così titola in prima pagina, più precisamente in taglio alto, l'edizione odierna de Il Mattino sul Napoli. Come scrive il quotidiano, infatti, ci sarebbe una linea durissima del presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, a proposito della rivolta del ritiro e ci sarebbe anche una maxi-multa per i giocatori del Napoli ribelli.