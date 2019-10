Il Mattino sul Napoli: "La sfida di Dries: a Natale primo"

© foto di Alessio Del Lungo

"La sfida di Dries: a Natale primo". Questo l'obiettivo dell'attaccante del Napoli che contro il Genk ha segnato una doppietta superando Diego Maradona nella classifica marcatori degli azzurri. Il belga è entusiasta sui social: "Mi sono svegliato in un sogno e per dicembre supero Hamsik". A riportarlo è Il Mattino, quest'oggi in edicola, al suo interno, a pagina 20.