© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino in edicola quest'oggi dedica al suo interno, a pagina 16, uno spazio al Napoli con il titolo seguente: "Lobotka dice sì e Allan rinnova". L'entourage dello slovacco in pressing sul Celta Vigo per l'offerta fatta dagli azzurri. Intanto il club di De Laurentiis - si legge - blinda il brasiliano: per lui è pronto un contratto fino al 2024.