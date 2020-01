Il mercato in un minuto - Atalanta, proposta per Trincao. Arana bloccato

Ufficializzato l'arrivo di Mattia Caldara e - quasi contestualmente - l'addio di Kjaer direzione Milan, è tempo di cessioni in casa Atalanta. Musa Barrow ha già completato i documenti per il proprio trasferimento a Bologna, per Roger Ibanez dovrebbe essere solo questione di tempo....