Il Mattino sul Napoli: "Per Verona un piano d'emergenza"

"Per Verona un piano d'emergenza". Questo il titolo che Il Mattino dedica al Napoli al suo interno, a pagina 16, nell'edizione odierna. Partenza e rientro in giornata se verrà confermata la gara di venerdì. Oggi c'è la ripresa degli allenamenti: previsti controlli medici per gli azzurri. Molti giocatori si sono allontanati dalla città mentre l'allenatore ha deciso di non tornare in Lombardia.