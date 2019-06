Il Mattino sul Napoli: "Riecco Grimaldo"

© foto di Alessio Del Lungo

"Riecco Grimaldo". Questo il titolo che ha usato Il Mattino in edicola questa mattina al suo interno a pagina 18 per parlare della situazione legata al mercato del Napoli. Il terzino portoghese del Benfica torna di nuovo in corsa. Nel discorso potrebbe entrare Mario Rui che piace anche al Milan. Intanto James Rodriguez torna al Real Madrid: "Napoli o Torino, per ora penso solo alla Colombia".