Il Mattino sul Napoli: "San Paolo, furia Ancelotti"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino in edicola questa mattina al suo interno, a pagina 19, dedica uno spazio al Napoli con il titolo seguente: "San Paolo, furia Ancelotti". L'allenatore attacca Comune e Regione per gli spogliatoi: "Sono indignato, in due mesi non sono riusciti a sistemarli". Il commissario delle Universiadi Basile: "Parole ingiuste, lavoriamo sul filo, ma domani l'impianto sarà consegnato".