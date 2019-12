© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino in edicola quest'oggi dedica al suo interno, a pagina 26, uno spazio al Napoli con il titolo seguente: "Sprofonda, crisi nera". Gli azzurri in vantaggio con Llorente subiscono la rimonta del Bologna nella ripresa: fischi del San Paolo a fine match. Ancelotti parte con il 4-3-3, ma il centrocampo non incide. Troppe distrazioni in difesa, il VAR al 95' annulla il gol del 2-2.