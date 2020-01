© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino titola in prima pagina dopo la vittoria del Napoli sulla Lazio in Coppa Italia: "Su la testa": Finalmente una serata da vero Napoli: gli azzurri lottano, corrono, soffrono e battono la Lazio dei record raggiungendo le semifinali di coppa Italia. Una prestazione di grandissimo spessore contro la formazione di Simone Inzaghi reduce da undici vittorie consecutive. E finalmente il San Paolo può fare festa, tornano gli ultrà allo stadio e abbracciano Insigne e gli azzurri a fine partita. Lorenzo è il grande protagonista non solo per il gol vittoria ma anche per la prova di grande sacrificio e per l'atteggiamento da grande capitano. Il leader della squadra con Manolas, altro stroardinario combattente, ma da questo punto di vista tutta la squadra ha risposto presente.