Il Mattino sul Napoli: "Trappola Crotone, diktat di Gattuso"

vedi letture

"Trappola Crotone, diktat di Gattuso". Questo il titolo in apertura della pagina sportiva dell'edizione odierna de Il Mattino. Questa sera alle 18 il Napoli sarà ospite del fanalino di coda Crotone. Allo "Scida" i partenopei di Gattuso cercano punti importanti per rimanere in scia del Milan capolista ma dovranno fare molta attenzione in un match che potrebbe essere pieno di insidie.