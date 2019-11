Il Mattino sul Napoli: "Tutti contro tutti"

"Tutti contro tutti". Così titola in prima pagina in zona centrale l'edizione odierna de Il Mattino sul Napoli. All'interno della formazione partenopea, infatti, è tutti contro tutti e il presidente Aurelio De Laurentiis dichiara: "Pagheranno.". Dopo l'ammutinamento la società avvia le cause contro i calciatori Mertens, Insigne, Allan, Callejon e Koulibaly che hanno guidato la rivolta.