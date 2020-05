Il Mattino sul Napoli: "Un bomber per Gattuso"

Trova spazio il mercato del Napoli nella sezione sportiva de Il Mattino, con il titolo: "Un bomber per Gattuso". Mertens è il primo tassello del Napoli di Ringhio Gattuso. Già perché dopo Demme è l'altra operazione che viene fatta dal club su precise indicazioni del proprio allenatore. Se per Ancelotti non era un intoccabile, con Rino è tornato ad esserlo. Ed ora il Napoli cerca un bomber per il suo tecnico: Everton è nel mirino. Per il brasiliano che gioca nel Gremio e che Giuntoli segue da tempo sono stati offerti 17 milioni di euro, ma i brasiliani ne vogliono almeno 28. Poi c'è l'iraniano Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Classe 1995, 14 gol nel campionato russo. Ed infine Victor Osimhen, 190 cm di prima punta, del Lille. Senza dimenticare le piste italiane che portano a Zapata ed Ilicic.