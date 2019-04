© foto di Simone Bernabei

"Il Napoli non sa più vincere", titola stamattina in prima pagina il quotidiano Il Mattino dopo il pareggio di ieri sera contro il Genoa (rimasto in 10 per un'ora di gioco). Giovedì contro l'Arsenal servirà altra testa e altro atteggiamento rispetto a quanto visto col Grifone, intanto Ancelotti critica il modo di difendere della sua squadra.