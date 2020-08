Il Mattino sul ritiro dei partenopei: "Ecco come seguire il Napoli"

vedi letture

"Ecco come seguire il Napoli". Questo il titolo a pagina 16 che Il Mattino dedica ai partenopei che a breve andranno in ritiro: "Tutti in Abruzzo. O quasi tutti. Castel di Sangro è pronta ad accogliere il popolo napoletano che da lunedì sarà in ritiro. Attese dalle amministrazioni e dalle strutture ricettive centomila unità nei dodici giorni in cui si terrà la fase di preparazione della squadra di Gattuso: l'allenatore calabrese ritroverà gli azzurri domenica per i test anti-covid, poi la partenza lunedì mattina per il ritiro con tutto il gruppo a disposizione".