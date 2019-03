Il Mattino sul successo col Salisburgo: "Napoli, che valzer"

© foto di Simone Bernabei

L'ottima prestazione e la convincente vittoria di ieri sera del Napoli trovano spazio sulla prima pagina de Il Mattino. "Napoli, che valzer", il titolo scelto dal quotidiano partenopeo dopo il successo per 3-0 contro il Salisburgo negli ottavi di Europa League. La squadra di Ancelotti ha già blindato la qualificazione in vista del ritorno, anche se la difesa distratta fa infuriare Ancelotti. Per fortuna che nel finale ci pensa Meret a chiudere a doppia mandata la porta azzurra.