© foto di Alessio Del Lungo

Spazio alle vicende in casa Avellino sul Mattino in edicola che titola sulle parole di Nicola Circelli, uno dei soci del sodalizio irpino. “Circelli: tutti maledetti e subito”, è il titolo scelto dal quotidiano che continua: “L’amministratore chiede 250 mila euro, ma senza la certificazione delle spese. - si legge nel sottotitolo – Oggi dovrebbe esserci il passaggio delle quote a Izzo davanti a un notaio”.

“Adesso non si può più bluffare o perdere tempo. È arrivato il momento della resa dei conti tra Luigi Izzo e Nicola Circelli che questa mattina si siederanno al tavolo di un notaio partenopeo per il passaggio delle quote dell'Us Avellino 1912. Il presidente dovrebbe così ottenere il 75 per cento del pacchetto del club e procedere poi all'eventuale ingresso di nuovi soci. - si legge nell’attacco del pezzo - La fumata grigia è arrivata dopo una giornata, l'ennesima, alquanto complessa che ha visto, ancora una volta, Izzo e Circelli mettersi continuamente i bastoni tra le ruote, farsi dispetti e dispettucci, con l'intervento, sempre paziente ed equilibrato dei tifosi biancoverdi”.