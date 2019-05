© foto di Matteo Ferri

Spazio al ritorno fra i professionisti dell’Avellino nell’edizione irpina de Il Mattino in edicola. “Cuore di Lupo, la Serie C è tua” scrive nelle pagine interne il quotidiano che poi continua: “L’Avellino batte il Lanusei per 2-0 e conquista l’agognata promozione. Irpini in vantaggio con De Vene. A inizio ripresa il raddoppio di Tribuzzi”. Poi spazio alle parole del tecnico Giovanni Bucaro, che sarà confermato per la prossima stagione, che commenta: “Come la vittoria della Champions”. Infine spazio all’Avellino che verrà con gran parte della rosa che sarà confermata e il sogno di un ritorno di Luigi Castaldo al centro dell’attacco.