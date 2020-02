“Avellino, è scontro totale”, titola così l’edizione irpina de Il Mattino in edicola dopo l’ennesima giornata turbolenta e confusionaria in casa biancoverde. L’amministratore unico Circelli ha infatti lanciato la sfida al patron Izzo con parole dure: “Paga gli stipendi oppure andrò avanti da solo con la società. Per le accuse che mi sono state fatte sono stato costretto a querelarlo, lui non ha il coraggio di affrontare i tifosi”. Tifosi che da tempo sono sul piede di guerra e ieri hanno contestato duramente Circelli prendendo a calci la sua vettura e rompendo un finestrino.

La risposta di Izzo è arrivata in serata con il patron che ha annunciato: “Me ne vado per rispetto dei tifosi”, mentre poche ore prima era arrivato l’addio del direttore generale Matrone: “La dignità viene prima di ogni aspetto professionale”.