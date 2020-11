Il Mattino sull'Italia: "E' Insigne il faro della Nazionale"

"E' Insigne il faro della Nazionale" scrive Il Mattino in prima pagina parlando della bella vittoria dell'Italia contro la Bosnia. Successo per 2-0 a Sarajevo per gli Azzurri, trascinati da uno splendido Lorenzo Insigne. L'attaccante del Napoli, uno dei migliori in campo nella gara di ieri, decisivo con un assist per il primo gol di Belotti. Pali e assist per lui e Italia alle final four di Nations League.