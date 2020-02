vedi letture

Il Mattino sulla Juventus: "E Sarri non è più Sarrista"

"E Sarri non è più Sarrista". Questo il titolo che Il Mattino al suo interno, a pagina 17, dedica quest'oggi alla Juventus. Le parole del tecnico dopo la gara di Coppa Italia: "Non so cosa sia il Sarrismo". I suoi ex tifosi si sono irritati: "Noi Napoletani abbiamo creduto in quella filosofia non solo calcistica, alla Juve lui l'ha subito abbandonata".