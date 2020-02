Il Mattino sulla Juventus: "Sarri, ossessione rigori"

"Sarri, ossessione rigori". Questo il titolo che Il Mattino dedica nella sua edizione odierna al suo interno, a pagina 17, all'allenatore della Juventus. A Napoli quando lottava per lo scudetto faceva l'ironico: "Dovremmo mettere le maglie a righe per farceli fischiare". Dopo la sconfitta a Lione in Champions ha protestato: "Due penalty per la Juve, in Serie A ce li avrebbero dati".