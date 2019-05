Sulla prima pagina de Il Mattino c'è spazio naturalmente per l'addio di Massimiliano Allegri che lascerà vuota la panchina della Juventus: "Via Allegri, si apre il casting: anche Sarri per la successione", scrive il quotidiano campano per quella che suona più come una preoccupazione dalle parti di Napoli. Si parla di fine di un ciclo per la Juventus con Mourinho e Dechamps in pole per prendere il posto di Allegri.