Il Mattino sulla ripartenza: "Campionato più vicino, o quasi"

vedi letture

"Campionato più vicino, o quasi". Questo il titolo sulle pagine de Il Mattino in edicola stamani sulla ripresa della Serie A: "«Le date possibili per la ripresa del campionato restano quelle del 13 e 20 giugno. È arrivato il nuovo protocollo per la ripresa delle partite, molto simile a quello degli allenamenti. Giovedì decideremo insieme con Figc e Lega serie A se e quando riprendere il campionato». Le parole del ministro allo sport Spadafora al Tg3 sono un altro segnale chiaro che il via libera alla serie A adesso è veramente molto vicino".