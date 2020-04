Il Mattino sulla ripresa: "Tutto il calcio al centro-sud"

vedi letture

"Tutto il calcio al centro-sud". Questo il titolo a pagina 16 con cui si apre la sezione sportiva de Il Mattino sulla ripresa del campionato: "Ricciardi (Oms): "Ipotesi prospettata perché qui la situazione è meno grave". Gravina: "È un momento complesso per il nostro paese, per l'economia e per il calcio che è una delle industrie più importanti. Con senso di responsabilità, disponibilità e buon senso troveremo la giusta via. Chi invoca oggi l'annullamento della stagione non vuole bene né al calcio né agli italiani togliendo la speranza di futuro e ripartenza. Su questo terrò duro fino alla fine".