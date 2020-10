Il Mattino sulla rosa di Rino Gattuso: "Napoli, una sfida da 600 milioni"

vedi letture

"Napoli, una sfida da 600 milioni". Questo il titolo che Il Mattino, a pagina 16, dedica alla rosa a disposizione di Rino Gattuso: "Per certi versi, la missione è fallita. Doveva essere l'estate del ridimensionamento del monte ingaggi per garantire quella solidità e quell'equilibrio finanziario che è l'arma in più di Aurelio De Laurentiis. E invece, nel primo anno senza Champions, gli ingaggi sono stellari. la missione di scendere a quota 90 milioni almeno è andata a sbattere contro le difficoltà di un mercato dove tutti hanno pensato prima a vendere e poi a comprare. Risultato: in pochi hanno veramente venduto".