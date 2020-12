Il Mattino sulla sconfitta degli azzurri con la Lazio: "Napoli Immobile"

"Napoli Immobile" scrive Il Mattino in prima pagina con un evidente gioco di parole. Il campano Ciro Immobile beffa gli azzurri di Rino Gattuso. Gran gol di testa e poi l'assist a Luis Alberto per il 2-0. Brutta sconfitta con la Lazio. Gattuso: tutti in ritiro. Passo indietro per la squadra partenopea, quinta in classifica a -8 dal Milan capolista.