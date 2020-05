Il Mattino sulla Serie A: "Modello Bundes per il protocollo"

"Modello Bundes per il protocollo". Questo il titolo che Il Mattino dedica a pagina 16 al protocollo che la Serie A ha messo in atto in vista della ripresa del campionato. Lunedì la Figc consegnerà le linee guide. Spunta l'ipotesi dei test sierologici rapidi. Un kit che ogni squadra avrà al proprio centro sportivo e in ogni stadio.