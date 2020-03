Il Mattino sulla Serie A: "Uno scudetto di mezza estate"

Il Mattino nella sua edizione odierna dedica uno spazio alla Serie A al suo interno, a pagina 16, con questo titolo: "Uno scudetto di mezza estate". L'assemblea di Lega si esprime per finire comunque il torneo: l'inizio è previsto a maggio, la fine potrebbe essere a metà luglio. Per Gravina ci sono ancora diverse ipotesi in campo: dai playoff a spalmare questo campionato in due stagioni.