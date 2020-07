Il Mattino sulla sfida contro l'Inter: "Gattuso non porta il Napoli in gita"

Questa sera il Napoli farà visita all'Inter, nell'anticipo del trentasettesimo turno di Serie A: "Gattuso non porta il Napoli in gita", titola quest'oggi al proprio interno Il Mattino. Dalle tentazioni della città alla sfida con l'Inter: un test anche per la mentalità dei giocatori. Mertens è squalificato, sarà ancora Milik il titolare dell'attacco. Intanto Manolas si ferma per un nuovo infortunio.