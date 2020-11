Il Mattino sulla vittoria del Napoli: "Incornata Osimhen"

Il Mattino oggi in edicola pone in prima pagina la vittoria dei ragazzi di mister Gattuso in casa del Bologna, titolando: "Incornata Osimhen". Basta una rete del nigeriano agli azzurri per aggiudicarsi i tre punti: cross lungo di Lozano sul secondo palo, e Osimhen indisturbato insacca di testa. Poi ci pensa Ospina a salvare il risultato, dopo che una rete di Koulibaly viene annullata dal VAR. Napoli ora terzo in classifica, al pari della Roma a quota 14.