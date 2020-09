Il Mattino sulla vittoria del Napoli: "Quanto 6 bello"

"Quanto 6 bello". Questo il titolo che è possibile trovare sulla prima pagina de Il Mattino in riferimento alla vittoria per 6-0 del Napoli: "Un Napoli stellare travolge il Genoa. Sei gol, un vero e proprio festival per gli attaccanti con Mertens e Lozano scatenati: l'unica macchia di giornata, l'infortunio muscolare di Insigne costretto ad uscire dal campo zoppicando, il sospetto è di uno stiramento alla coscia sinistra, salterà la Juve. Dries schierato in appoggio a Osimhen è devastante, segna un gol da bomber vero e regala due assist a Lozano, l'altro grande protagonista, autore di una doppietta".