Il Mattino: "Tamponi per il Napoli, via agli allenamenti e si tratta sugli stipendi"

La Campania ha consentito gli allenamenti individuali dalla giornata di domani. Il Napoli, che intanto sta trattando la riduzione degli ingaggi con la squadra, dunque potrà tornare in campo a Castelvolturno. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Tamponi per il Napoli, via agli allenamenti e si tratta sugli stipendi".