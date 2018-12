Il Mattino: "Tifo malato, vergogna a Firenze"

"Tifo malato, vergogna a Firenze: offese a Scirea davanti allo stadio", scrive Il Mattino in prima pagina. "Heysel -39, Scirea brucia all'inferno" è la scritta-choc apparsa fuori dallo Stadio Franchi, prima della gara tra Fiorentina e Juventus. La scritta è stata fatta subito cancellare e il club viola ha preso le distanze. Dura la posizione del vicepresidente bianconero Pavel Nedved: "Difficile commentare scritte così quando il nostro capitano omaggia quello della Fiorentina", ha detto riferendosi ai fiori deposti da Chiellini in ricordo di Davide Astori. E Ottavio Bianchi, ex tecnico del Napoli: "Insulti? Vergogna, non amano il calcio".