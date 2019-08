"Abbonamenti flop, Napoli terzultimo", scrive Il Mattino nelle sue pagine interne Solo 9 mila tessere sottoscritte ad un mese dall'apertura della vendita. In serie A solo SPAL e Atalanta hanno meno abbonati per il prossimo anno. Stadio inospitale, posti non rispettati e mancati colpi sul mercato: così nasce la disaffezione dei tifosi napoletani.