Archiviati definitivamente i sogni Scudetto, il Napoli si concentra sull'unico obiettivo per cui è ancora in corsa, l'Europa League. "Ancelotti carica il Napoli di Coppa. L'allenatore vuole in Europa League la stessa intensità vista contro la Juve. Con il Salisburgo tocca ancora a Milik, che ha giocato solo 25' domenica", si legge sulle colonne dell'edizione odierna de Il Mattino.