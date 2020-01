"Parafulmine Gattuso". Il Mattino, tra i suoi titoli odierni, analizza il comportamento post-partita dell'allenatore del Napoli, che ieri ha difeso pubblicamente tutti i suoi giocatori, in primis David Ospina, dopo la sconfitta patita sul campo della Lazio. Grandi elogi per la prestazione e l'attribuzione esclusivamente a sé stesso dell'errore del portiere che alla fine ha deciso il match: "Colpa mia, ho chiesto a Ospina di avviare l'azione coi piedi per creare superiorità numerica", le parole del tecnico volte a proteggere la sua squadra da ogni tipo di critica.