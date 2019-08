Il Mattino titola: "Juve costretta al dietrofront"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Juve costretta al dietrofront", si legge questa mattina sulle colonne de Il Mattino. Dopo aver vietato lo Stadium ai tifosi nati in Campania per la partita con il Napoli, arriva la marcia indietro. L'acquisto del big match del 31 agosto sarà impedito soltanto ai residenti campani, come da prassi.