Il Mattino titola: "Serie A in campo. Ma fino a quando?"

"Serie A in campo. Ma fino a quando?", questa la domanda che si pone Il Mattino nelle sue pagine interne. Il sindacato dei calciatori tuona dopo il nuovo decreto del Governo: "Si deve fermare tutto". Gravina: "Non si può escludere lo stop del campionato se c'è la positività di un giocatore". Intanto in serie B non è stato rispettato il "divieto" di abbraccio dopo i gol.