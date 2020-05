Il Mattino titola sulla ripresa: "Campionato, tre strade"

vedi letture

L'edizione odierna de Il Mattino apre la sezione sportiva titolando: "Campionato, tre strade". Avanti serie A, B e persino C, magari anche con il ricorso ai playoff per lo scudetto e playout se è il caso, ma tipo porta di emergenza. Ovvero nell'ipotesi di ulteriore stop per l'aumentare dell'epidemia. Il consiglio ha anche stabilito una nuova proroga per la stagione 2019/2020: le competizioni potranno andare avanti fino al 31 agosto, i campionati professionistici dovranno concludersi entro il 20 agosto. In caso di nuova sospensione per l'emergenza coronavirus il consiglio FIGC rimodulerà il format dei campionati con "brevi fasi di playoff e playout"; se invece ci sarà un'interruzione definitiva, "la classifica sarà definita applicando oggettivi coefficienti correttivi".