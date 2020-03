Il Mattino titola: "Virus, blindata mezza Italia"

vedi letture

"Virus, blindata mezza Italia", titola così Il Mattino in prima pagina. Nuovo decreto del Governo: in Lombardia e in altre 11 province del Centro-Nord si potrà entrare e uscire solo per gravi motivi. Da Milano a Lodi, terapie intensive al collasso.

Il calcio a porte chiuse - Si parla di calcio in taglio alto. Si gioca a porte chiuse, ma i giocatori si abbracciano. Gravina: "Non escludo la sospensione dei campionati".