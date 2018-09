Il Mattino titola: "Zielinski, l'arma in più del Napoli"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Finalmente Zielinski, arma in più del Napoli", si legge sulle colonne de Il Mattino. Interno o trequartista, il polacco protagonista in Nazionale e in campionato. Con la sua duttilità può essere l'uomo chiave, il club prepara il nuovo contratto. Sarri lo utilizzava part time mentre nel nuovo corso ha giocato tre partite da titolare segnando già due gol.