Il Mattino: "Torniamo a rivedere le stelle"

"Torniamo a rivedere le stelle", titola Il Mattino oggi in edicola. Il campionato di serie A riparte il 20 giugno esattamente 102 giorni dopo quel Sassuolo-Brescia del 9 marzo. Con un antipasto da brividi: perché il Napoli dovrebbe tornere in campo la sera del 14 giugno, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia con l'Inter al San Paolo. Ad alzare il sipario sul calcio italiano sarà Juventus-Milan la sera prima mentre la finale all'Olimpico è fissata per il 17 giugno. I 4 club coinvolti non hanno fatto salti di gioia, ma non alzeranno barricate. La fumata a Palazzo Chigi, dunque, è bianca, bianchissima.