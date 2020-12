Il Mattino: "Tra Napoli ed Inter la sfida dei bomber. In Europa League incognita Granada"

L'edizione odierna de Il Mattino apre in taglio alto con il titolo: "Tra Napoli ed Inter la sfida dei bomber. In Europa League incognita Granada". Domani andrà in scena la sfida tra i nerazzurri e i partenopei, con due attacchi paurosi a confronto: Lautaro e Lukaku, contro il tridente del Napoli Mertens-Insigne-Lozano. In Europa League il Napoli ha pescato il Granada, incognita del campionato spagnolo: non una big, ma un potenziale spauracchio per solidità difensiva.