"Tracollo Napoli. Da ottobre media da B", è il titolo sull'edizione odierna de Il Mattino. Un andamento da lumaca, un trascinarsi verso le zone pericolosissime della classifica in questa stagione che sembra non conoscere argini. Il Napoli, non senza fatica, lo scorso 29 settembre, batteva il Brescia 2-1 al San Paolo, arrivando a quota 12 in classifica dopo sei giornate, con 4 vittorie e 2 sconfitte, quelle contro Juventus e Cagliari, mantenendosi al quarto posto, in piena zona Champions. Metà dei punti conquistati in questa stagione sono arrivati a settembre. Da ottobre a poco più di metà gennaio, ne sono arrivati altrettanti: con 2 soli successi, contro Verona (l'ultimo al San Paolo) e Sassuolo (in pieno recupero), poi 6 pari ed altrettante gare perse, l'ultima sabato con la Fiorentina.